Coca-Cola Aktie: Einfach unglaublich

An der Heimatbörse New York notiert Coca-cola per 31.01.2023, 08:49 Uhr bei 60.64 USD. Coca-cola zählt zum Segment "Erfrischungsgetränke".

Unser Analystenteam hat Coca-cola auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Coca-cola beläuft sich mittlerweile auf 61,85 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 60,64 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -1,96 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 62,44 USD. Somit ist die Aktie mit -2,88 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,33 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Coca-cola damit 19,31 Prozent unter dem Durchschnitt (21,64 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Getränke" beträgt 12,72 Prozent. Coca-cola liegt aktuell 10,39 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,93 Prozent und liegt damit 0,15 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Getränke, 3,08). Die Coca-cola-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

