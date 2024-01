Coca-Cola Aktie: Eine neue Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Die Coca-Cola-Aktie wird von Analysten langfristig als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 8 Bewertungen liegen 6 als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" vor. Es gab keine aktuellen Analystenupdates in Bezug auf Coca-Cola. Das Kursziel der Aktie liegt bei 68,14 USD, was einer potenziellen Performance von 14,03 Prozent entspricht, da derzeit 59,76 USD für die Aktie gezahlt werden. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

Die Dividendenrendite von Coca-Cola beträgt derzeit 3,26 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,08 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen in Bezug auf Coca-Cola. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie deutet jedoch darauf hin, dass Coca-Cola derzeit weniger im Fokus der Anleger steht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Coca-Cola liegt bei 10,87, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 42,87, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt diese Gesamtbewertung zu einer Einstufung der Aktie als "Gut".

Coca-Cola kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Coca-Cola jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Coca-Cola-Analyse.

