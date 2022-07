Die Coca-Cola Aktie: Eine konstante Performance

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Finanztrends Video zu Coca-Cola



mehr >

An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie Coca-cola am 20.07.2022, 15:21 Uhr, mit dem Kurs von 508.18 USD. Die Aktie der Coca-cola wird dem Segment "Erfrischungsgetränke" zugeordnet. Die Aussichten für Coca-cola haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Gut", "Neutral" bzw. "Schlecht".… Hier weiterlesen