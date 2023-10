Coca-Cola-Aktie: Einblicke in die Performance!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Coca-Cola-Aktie präsentierte sich jüngst in einer guten Form. Die letzte Handelswoche schloss sie bei einem Kurs von 55,18 USD, was einem Wachstum von 1,2 % entspricht. Dieser positive Trend steht jedoch im Gegensatz zu einem leicht negativen Monatsverlauf, der ein Minus von 1,3 % verzeichnet. Was im Fall der Coca-Cola-Aktie besonders interessant ist, ist die Performance von Arca Continental, einem ihrer wichtigsten Abfüller aus Mexiko. Am Donnerstag gab Arca bekannt, dass der Nettogewinn im dritten Quartal um 7,3 % auf 4,54 Milliarden mexikanischen Pesos (ca. $260 Millionen) gestiegen ist. Die Zahlen unterschritten zwar die Prognosen der LSEG, aber sie weisen auf ein steigendes Absatzvolumen hin.

Der wöchentliche Anstieg der Coca-Cola-Aktie beträgt 1,2 %.

Arca Continental, ein bedeutender Abfüller für Coca-Cola, meldet...