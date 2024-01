Coca-Cola Aktie: Darauf müssen Anleger achten!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola Co.":

Die Aktie von Coca-Cola wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen, wobei das wahre Kursziel um +3,52% über dem aktuellen Kurs liegt. Am 18.01.2024 verzeichnete Coca-Cola am Finanzmarkt einen Rückgang von -0,21%. Das Kursziel des Unternehmens liegt bei 56,98 EUR, während das aktuelle Guru-Rating 4,26 beträgt.

Die Kursentwicklung von Coca-Cola in den letzten fünf Handelstagen zeigt einen Anstieg von +0,09%, was auf eine momentan relativ neutrale Stimmung am Markt hinweist.

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten ist, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 56,98 EUR hat, was ein Potenzial von +3,52% für Investoren bedeutet. Allerdings sind nicht alle Analysten von dieser Einschätzung überzeugt, da 11 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen, 7 Analysten sie als Kauf einstufen und 5 Experten eine neutrale Haltung einnehmen.

Trotzdem sind insgesamt +78,26% der Analysten weiterhin optimistisch in Bezug auf Coca-Cola. Diese positive Einschätzung wird durch das Guru-Rating von 4,26 bestätigt, was darauf hinweist, dass die Aktie weiterhin attraktiv für Investoren ist.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Coca-Cola-Analyse von 19.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Coca-Cola jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Coca-Cola Aktie

Coca-Cola: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...