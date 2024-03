Coca-Cola Aktie: Aus und vorbei!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola Co.":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Aussage getroffen werden. In den letzten 7 Tagen beträgt der RSI-Wert für die Coca-Cola-Aktie 76, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI der letzten 25 Handelstage bei 60,8, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse des RSI für Coca-Cola somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Coca-Cola liegt bei 3,07 Prozent, was 10,32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 13 Prozent liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls einen Einfluss auf den Aktienkurs haben. Analysen sozialer Plattformen zeigen, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Hinsicht führt. Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt jedoch eine "Gut"-Bewertung, was zu dem Schluss führt, dass Coca-Cola hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

Langfristig gesehen erhalten die Coca-Cola-Aktien die Einschätzung "Gut" von Analysten. Von insgesamt 5 Bewertungen liegen 4 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" vor. Das Kursziel der Analysten liegt bei 68,8 USD, was einer zukünftigen Performance von 15,59 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Coca-Cola-Analyse vom 09.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Coca-Cola jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Coca-Cola-Analyse.

Coca-Cola: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...