Coca-Cola-Aktie: Angst vor der Rezession?

Die Coca-Cola-Aktie hat sich im laufenden Börsenjahr deutlich besser entwickelt als der Dow Jones. Trotzdem konnte sich auch die Aktie des Getränkekonzerns in den vergangenen Wochen nicht der schlechten Stimmung an den Börsen entziehen und hat in den letzten anderthalb Monaten rund 15 Prozent an Wert verloren. Wie steht es derzeit um Coca-Cola? Gute Zahlen, schwache Aussichten Eigentlich recht gut.… Hier weiterlesen