Coca-Cola in 30 Jahren: Was wird aus 3 % Dividendenrendite bei 3 % Wachstum?

Coca-Cola (WKN: 850663) kann eine Aktie für in 30 Jahren sein. Oder vielleicht auch länger. Foolishe Investoren blicken dabei auf ein starkes, defensives Geschäftsmodell und genau die richtige Prise Wandlungsfähigkeit bei einer soliden Beständigkeit, was die Kernmarke angeht. Aber die zeitlose Klasse ist ein anderes Thema.

Derzeit gibt es die Aktie von Coca-Cola (übrigens ein Dividendenkönig!) mit 3 % Dividendenrendite. Rechnen wir ein wenig, was der US-Getränkekonzern womöglich in 30 Jahren erreichen kann. Alles, was wir benötigen, ist dafür 3 % Wachstum pro Jahr. Wenn du mich fragst, ist das das Mindestmaß an Möglichkeiten. Alleine durch die Pricing Power.

Coca-Cola: 3 % Dividendenrendite, 3 % Wachstum, wohin führt’s?!

Im Endeffekt ist das eine mathematische Frage, die wir ebenso simpel lösen können. Die heutigen Prämissen von Coca-Cola können wir in einen Sparplanrechner eingeben. Gesagt, getan: Wir erhalten 7,28 % Dividendenrendite. Puh, ehrlich gesagt: Ich hätte mehr erwartet, was ist mit dir?

Natürlich wäre ein Dividendenkönig mit 7,3 % Dividendenrendite gemessen am Einstandskurs durchaus solide. Außerdem dürfte der Aktienkurs sich entsprechend verbessern und steigen. Allerdings … drei Jahrzehnte warten, um lediglich damit abgespeist zu werden? Wenig, wenig, wenn du mich fragst.

Allerdings kann das realistisch sein. Die entscheidende Frage ist jedoch: Wie wäre Coca-Cola ansonsten bewertet? Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis jedenfalls bei ca. 22,4. Wenn wir auch 3 % Gewinnwachstum (in gewisser Weise als nötige Voraussetzung für 3 % Dividendenwachstum) über 30 Jahre bedenken, so läge der Wert nach dieser Zeit bei lediglich 9,2. Das wiederum wäre attraktiver. Es hieße schließlich, dass die defensive Aktie und der voraussichtlich auch weiterhin als Dividendenkönig bekannte Name ein insgesamt solides Renditepotenzial mitbrächte.

Coca-Cola glänzt vielleicht unter solchen Prämissen nicht mit den aufregendsten Zahlen. Aber trotzdem mit solchen, die zeigen können: Es gibt ein solides Renditepotenzial. Selbst, wenn wir derart konservativ die moderate Growth-Story weiterdenken.

Ein sehr moderates Wachstum …

Im Endeffekt ist diese Annahme für mich eines: wirklich sehr konservativ. Coca-Cola dürfte auch mehr ermöglichen können. Vor allem in Zeiten der Inflation. Aber auch langfristig durch etwas Pricing Power, neue Produkte, Zukäufe, gegebenenfalls Aktienrückkäufe. Oder was auch immer. 3 % operatives Wachstum und Dividendenwachstum sind das Mindeste, womit ich rechne, und über 30 Jahre gibt es zumindest die Aussicht auf eine solide Rendite und ein wachsendes passives Einkommen über den Zeitraum.

Wenn wir optimistischer an die ganze Sache herangehen, so gibt es bedeutend mehr. Mit 5 % operativem Wachstum und Dividendenwachstum läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis nach 30 Jahren bei knapp über 5, die Dividendenrendite hingegen bei fast 13 %. Die Kernfrage ist: Wie wahrscheinlich findest du höhere Wachstumsraten? Ich halte es lieber etwas konservativer und lasse mich ansonsten gerne bei Coca-Cola überraschen.

Der Artikel Coca-Cola in 30 Jahren: Was wird aus 3 % Dividendenrendite bei 3 % Wachstum? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Coca-Cola. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2024 $47.50 Calls auf Coca-Cola.

Motley Fool Deutschland 2022