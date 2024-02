Cobre Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Ceres Power":

Die technische Analyse der Aktie von Cobre zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,06 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,064 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +6,67 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,05 AUD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +28 Prozent als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Überwiegend wurden positive Themen diskutiert, jedoch gab es an zwei Tagen mehr negative Kommunikation. In Bezug auf das Unternehmen Cobre wurde in den letzten Tagen vermehrt über negative Themen gesprochen, daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, da der RSI bei 40 liegt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 38, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität langfristig eine starke Aktivität aufweist, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen. Daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" bewertet.