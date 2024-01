Cobre Aktie: Das darf nicht passieren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Bei einem Wert von 62,5 wird der RSI der Cobre als "neutral" eingestuft, ebenso wie der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist und einen Wert von 57,14 aufweist.

Die technische Analyse ergibt einen Durchschnitt von 0,07 AUD für den Schlusskurs der Cobre-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,042 AUD, was einem Unterschied von -40 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen Abwärtstrend, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Das Anleger-Sentiment für die Cobre-Aktie wird als neutral eingestuft, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und der Meinungsmarkt sich nicht stark mit positiven oder negativen Themen rund um Cobre beschäftigt hat.

Die Stimmung rund um die Cobre-Aktie wird auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Insgesamt zeigt sich eine neutrale Stimmung mit mittlerer Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.