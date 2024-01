Cobre Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Weitere Suchergebnisse zu "Sino Biopharmaceutical":

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen Cobre eher neutral bewertet, so die Auswertung der Redaktion. Die Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien waren überwiegend neutral, was zu der Einschätzung "Neutral" hinsichtlich der Anleger-Stimmung führte.

Der Relative Strength Index (RSI) für Cobre zeigt eine Ausprägung von 71,43, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 55,32, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht".

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat eine positive Veränderung gezeigt, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Cobre-Aktie der letzten 200 Handelstage um 37,14 Prozent abweicht, was zu einer Bewertung als "Schlecht" aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führt zu einer Abweichung von 12 Prozent und somit zu einem "Schlecht"-Rating auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.