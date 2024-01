Cobre Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Cobre-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet, da der Schlusskurs am letzten Handelstag mit 0,043 AUD 38,57 Prozent unter dem 200-Tage-Durchschnitt von 0,07 AUD lag. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,05 AUD wurde mit einem Schlusskurs unter diesem Wert um 14 Prozent unterschritten, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Cobre ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt eher neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Cobre überkauft ist, da der RSI7 bei 80 Punkten liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt keine Über- oder Unterkauft-Signale an und wird daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung erhält Cobre eine Gesamtbewertung von "Gut". Die erhöhte Aktivität und die positive Veränderung der Stimmungsrate weisen auf eine positive langfristige Stimmung hin. Daher wird Cobre in diesem Punkt als "Gut" bewertet.