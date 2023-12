Cobram Estate Olives Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Cobram Estate Olives diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Cobram Estate Olives, was insgesamt zu einer Bewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Cobram Estate Olives mit 1,75 AUD aktuell 25 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar +32,58 Prozent, wodurch auch hier eine Einstufung von "Gut" erfolgt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Cobram Estate Olives beträgt aktuell 2,7 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 21,43, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält.

Die Analyse der Stimmung und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien zeigt, dass sich die Stimmung für Cobram Estate Olives in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke wurde in den letzten vier Wochen als unauffällig gemessen, wodurch ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für Cobram Estate Olives erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.