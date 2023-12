Cobra Venture Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Aktie von Cobra Venture wird anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt bei 65,17, was 2 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" mit 66,83. Infolgedessen wird die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Energie-Sektor verzeichnete die Aktie von Cobra Venture im letzten Jahr eine Rendite von -3,03 Prozent, was 0,2 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt -2,83 Prozent, und hier liegt Cobra Venture aktuell 0,2 Prozent darunter. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Cobra Venture liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls bei 50, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Cobra Venture mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 73,79 Prozent in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie durch die Redaktion.