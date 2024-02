Cobra Venture Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Die Aktie von Cobra Venture wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 65,17 bewertet, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (50,31) eine Überbewertung um 30 Prozent darstellt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Cobra Venture in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung für Cobra Venture führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Cobra Venture beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 8,31 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Cobra Venture beträgt 50 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 33,33 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher für diesen Punkt unserer Analyse als "Neutral" bewertet.