Cobalt Blue Holdings Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich Anleger auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Cobalt Blue unterhalten. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut" und gibt eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cobalt Blue-Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI liegt bei 66,67, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 62, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Neutral" in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Cobalt Blue in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Cobalt Blue gemessen. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt erhält die Aktie auf dieser Stufe daher ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Cobalt Blue derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,29 AUD, während der Kurs der Aktie (0,23 AUD) um -20,69 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage liegt bei 0,26 AUD, was einer Abweichung von -11,54 Prozent entspricht. Damit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Schlecht"-Wert bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse.