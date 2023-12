Coats Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Coats-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet, mit insgesamt 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im letzten Monat wurden 2 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen abgegeben, was einer Gesamteinschätzung "Gut" entspricht. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 99,25 GBP, was ein Aufwärtspotential von 30,08 Prozent vom letzten Schlusskurs (76,3 GBP) bedeutet, was ebenfalls einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Coats eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die Dividendenrendite von Coats beträgt derzeit 2,87 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,48 % für "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Dadurch wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Coats liegt bei 27,43, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 30 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" betrachtet werden kann und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Gut".

In den letzten zwei Wochen wurde Coats von privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Gut"-Einstufung.