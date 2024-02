Coats Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Coats-Aktie ist in den Online-Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die von Experten ausgewertet wurden, um die Aktie weiter zu bewerten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In den letzten zwölf Monaten gab es insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Coats-Aktie. Davon waren 3 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Coats-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel von 99,25 GBP, das die Analysten festgelegt haben, signalisiert ein Aufwärtspotenzial von 43,01 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 69,4 GBP. Aufgrund dieser Analyse erhält Coats eine "Gut"-Empfehlung.

Während der letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Coats in den sozialen Medien. Die Aktie wird von der Redaktion daher ebenfalls als "Neutral" bewertet. Die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Die Diskussionen über Coats waren in etwa so wie normal, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Coats-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,18 um 11 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (32,95). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu der Einstufung "Gut" aus fundamentaler Sicht.