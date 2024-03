Coats Aktie: Grund zur Sorge?

Die technische Analyse zeigt, dass die Coats-Aktie derzeit gut abschneidet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 71,88 GBP, was einen Kursanstieg von +12,41 Prozent gegenüber diesem Trendsignal bedeutet. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 72,04 GBP zeigt eine positive Abweichung von +12,16 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation bleibt die Stimmung für Coats unverändert. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft, da in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt wurde.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein gemischtes Bild. Der RSI7 liegt bei 19,4, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 31,03 eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt wird die Coats-Aktie daher als Neutral-Titel eingestuft.

In fundamentaler Hinsicht wird die Coats-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Textilien, Bekleidung und Luxusgüter) als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28,67 ergibt sich ein Abstand von 16 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 34,16. Auf dieser Grundlage wird die Aktie daher ebenfalls mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.