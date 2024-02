Coastal, tut es schon wieder!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung von Aktien. In letzter Zeit war besonders die Aktie von Coastal -Wa Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Überwiegend wurden dabei positive Meinungen veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Aspekten rund um Coastal -Wa. Aufgrund dieser Entwicklung wird insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Analyse des Anleger-Sentiments erzielt.

Im Vergleich zu anderen Aktien der "Handelsbanken"-Branche hat Coastal -Wa in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,46 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -10,72 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -2,74 Prozent. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr im Durchschnitt bei 4,31 Prozent. Coastal -Wa schnitt mit 17,78 Prozent darunter ebenfalls schlechter ab. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Coastal -Wa liegt bei 0 Prozent, was 138,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche "Handelsbanken" beträgt 138. Dies bedeutet, dass die Aktie von Coastal -Wa aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investitionen unrentabel ist und daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Auskunft über die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zu allen Bewegungen gesetzt werden. Der RSI-Wert der Coastal -Wa liegt bei 44,62, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt mit 54 in einem Bereich, der als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.