Coastal Realty Aktie: Immer langsam!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Für Coastal Greenland betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 52,08 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 56,2 zeigt an, dass Coastal Greenland als "Neutral" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Coastal Greenland wurden in den letzten zwei Wochen eher neutrale Diskussionen geführt, ohne wesentliche positive oder negative Ausschläge. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse nutzt trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt auf 200-Tage-Basis beträgt für die Coastal Greenland-Aktie derzeit 0,26 HKD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,178 HKD liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,22 HKD unter dem letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird Coastal Greenland auf Basis der trendfolgenden Indikatoren als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien geben Aufschluss über die Stimmungslage in Bezug auf eine Aktie. Bei Coastal Greenland konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, sodass Coastal Greenland insgesamt mit einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe versehen wird.