Coastal Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Aktie von Coastal -Wa zeigt gemischte Signale in verschiedenen Bewertungskategorien. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,31 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf fundamentale Gesichtspunkte ist die Aktie von Coastal -Wa derzeit unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 11 liegt, während vergleichbare Unternehmen ein KGV von 15 aufweisen. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der aktuelle Kurs über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage und der letzten 50 Handelstage liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger und keine bedeutende Veränderung in der Intensität der Diskussionen gab.

Insgesamt ergibt sich ein gemischtes Bild für die Aktie von Coastal -Wa in verschiedenen Bewertungskategorien.