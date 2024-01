Coastal Aktie: Das sieht interessant aus!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktie von Coastal -Wa war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An vier Tagen dominierten jedoch positive Themen die Diskussionen. Aktuell sind es erneut vor allem negative Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses negativen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass die Aktie von Coastal -Wa mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,44 heute um 19 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (15,42). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Coastal -Wa liegt momentan bei 60,89 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der längerfristige 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Coastal -Wa in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -6,54 Prozent erzielt hat, was mehr als 18 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt. Im Vergleich zur mittleren Rendite der "Handelsbanken"-Branche von 1,88 Prozent liegt die Rendite von Coastal -Wa mit 8,42 Prozent ebenfalls deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.