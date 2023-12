Coastal Aktie: Pleite oder Chance?

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Coastal -Wa hat ein KGV von 11,96, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der "Handelsbanken"-Branche. Das Branchen-KGV liegt bei 16,06, was einen Abstand von 25 Prozent bedeutet. Damit wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" hat Coastal -Wa eine Rendite von -18,99 Prozent erzielt, was mehr als 26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Handelsbanken"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -2,42 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Coastal -Wa mit 16,56 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz zufolge konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Coastal -Wa festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Coastal -Wa daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Mit einer Dividende von 0 % liegt Coastal -Wa im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (138,63 %) niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da die Differenz 138,63 Prozentpunkte beträgt.