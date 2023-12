Coastal Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die technische Analyse der Aktie von Coastal -Wa zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 39,77 USD liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 45,6 USD gehandelt wird, was einem Abstand von +14,66 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 40,72 USD, was einer Differenz von +11,98 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen eher negativ, wobei die Diskussion an zwei Tagen von positiven Themen geprägt war und an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in Bezug auf das Unternehmen Coastal -Wa drehte sich die verstärkte Diskussion der Anleger um negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Coastal -Wa mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (138,63 %) niedriger, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Coastal -Wa daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.