Coast Copper Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne sehen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Coast Copper heran. Der RSI7 liegt bei 40 Punkten, was darauf hinweist, dass Coast Copper weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und liegt bei 44,44, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse über das Bild einer Aktie ermöglichen. Bei Coast Copper konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Coast Copper-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert beträgt aktuell 0,05 CAD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,04 CAD), liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Insgesamt wird die Coast Copper-Aktie in der einfachen Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Analysten haben auch die Stimmung der Anleger auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Coast Copper aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.