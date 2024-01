Coast Copper Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis über die Zeit gesetzt werden. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Bei Coast Copper wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Coast Copper-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 50, dass Coast Copper weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält Coast Copper daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,05 CAD für den Schlusskurs der Coast Copper-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,045 CAD, was einem Unterschied von -10 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim 50-Tages-Durchschnitt (0,04 CAD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+12,5 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Coast Copper für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Coast Copper eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt.

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Coast Copper weitgehend neutral waren. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Somit ergibt sich für Coast Copper insgesamt ein "Neutral"-Wert.