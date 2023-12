Coal India Aktie: Nach so langer Zeit …

Die technische Analyse von Coal India zeigt positive Trends in verschiedenen Bereichen. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt aktuell bei 259,43 INR, während der letzte Schlusskurs bei 347,65 INR liegt, was einer Abweichung von +34,01 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 327,81 INR eine positive Abweichung von +6,05 Prozent, was auch hier zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Coal India somit auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Kommunikation über Coal India in den sozialen Medien blieb neutral, was von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Aktivität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da weder übermäßig viel noch wenig über Coal India diskutiert wurde. Insgesamt führt dies zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Coal India liegt bei 61,2, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 37,94 eine neutrale Einschätzung. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf Basis des RSI.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit nur vereinzelten neutralen Reaktionen in den Diskussionen. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie mit einem "Gut"-Rating.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, das Sentiment in den sozialen Medien und das Anleger-Sentiment positive Tendenzen für Coal India, was zu einer insgesamt guten Einschätzung der Aktie führt.