Coal India Aktie: Das ist die Höhe!

Die technische Analyse zeigt, dass die Coal India derzeit als "Gut" eingestuft wird, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 292,88 INR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (432,8 INR) um +47,77 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 383,94 INR zeigt eine Abweichung von +12,73 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine bemerkenswerten Veränderungen, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Coal India eingestellt waren. Es gab keine negativen Diskussionen und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Coal India daher eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Coal India liegt aktuell bei 33,46, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 37 zeigt, dass die Aktie als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".