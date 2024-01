Coal India Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die technische Analyse des aktuellen Kurses von Coal India zeigt, dass dieser mit 392,65 INR um +47,14 Prozent über dem GD200 (266,85 INR) liegt. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht eine positive Entwicklung. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt mit einem Kurs von 340,69 INR im "Gut"-Bereich, da der Abstand zum aktuellen Kurs bei +15,25 Prozent liegt. Insgesamt wird der Kurs der Coal India-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Coal India beträgt aktuell 11,26 Punkte, was auf eine Überverkauftheit hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 27,22 im überverkauften Bereich. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Bewertung des Aktienkurses.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen eine deutlich positive Stimmung rund um die Aktie von Coal India in den letzten Wochen. Die überwiegend positiven Meinungen und Themen führen zu einer "Gut"-Einstufung des Unternehmens in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Coal India in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.