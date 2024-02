Co Operaters Gen Insur C Cl E Prf-Anleger sollten sich noch gedulden!

Weitere Suchergebnisse zu "SoiTec":

Die Aktie von -Operators General Insurance hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 19,25 CAD für den Schlusskurs verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 18,84 CAD, was einem Unterschied von -2,13 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 18,99 CAD zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,79 Prozent) eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, hat die Aktie von -Operators General Insurance in den letzten Monaten nur eine schwache Diskussionsintensität gezeigt. Dies führt zu einer Einschätzung von "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 63,13 Punkten und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bei 51,18 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils neutral, mit positiven Diskussionen in den letzten ein bis zwei Tagen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut".

Insgesamt erhält die Aktie von -Operators General Insurance also gemäß der Analyse eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz und eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich des Anleger-Sentiments.