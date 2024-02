Co-Diagnostic Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Aktienkurs von -Diagnostics zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor eine Rendite von -54,94 Prozent, was 49 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 4,54 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei -Diagnostics mit 59,48 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von -Diagnostics beträgt aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen von Analysten eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der -Diagnostics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 1,22 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,16 USD liegt, was einem Unterschied von -4,92 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser aktuell 1,26 USD, und der letzte Schlusskurs liegt darunter (-7,94 Prozent). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält die -Diagnostics-Aktie in der einfachen Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI der letzten 7 Tage für die -Diagnostics-Aktie aktuell bei 62 liegt, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 66,67 und zeigt, dass die Aktie auch auf längerfristige Sicht weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt die Analyse der RSIs insgesamt ein "Neutral"-Rating für -Diagnostics.