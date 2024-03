Co-Diagnostic Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Anleger-Stimmung bei -Diagnostics ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt besonders negativ. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für eine weitere Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Trotz einiger positiver Themen in den Diskussionen der letzten Tage erhält der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral". Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" liegt -Diagnostics mit einer Rendite von -60,88 Prozent mehr als 57 Prozent darunter. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -10,78 Prozent, wobei -Diagnostics mit 50,1 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Um zu beurteilen, ob die -Diagnostics-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI). Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt momentan bei 70 Punkten, was bedeutet, dass die -Diagnostics-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält -Diagnostics somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der -Diagnostics bei 1,2 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,07 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -10,83 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 1,22 USD, was zu einem Abstand von -12,3 Prozent führt und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält -Diagnostics somit eine Gesamtnote von "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.