Co-Diagnostic Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Das Anleger-Sentiment für -Diagnostics war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An fünf Tagen dominierten jedoch positive Themen die Diskussionen. In den letzten ein, zwei Tagen konzentrierte sich das Interesse der Anleger jedoch wieder hauptsächlich auf negative Themen, was zu einer heutigen "Schlecht"-Einschätzung der Aktie führt. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für -Diagnostics liegt bei 40,63 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beträgt 46,46, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor hat -Diagnostics eine Rendite von -54,94 Prozent erzielt, was mehr als 75 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" verzeichnete eine mittlere Rendite von 36,12 Prozent, wobei -Diagnostics mit 91,07 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von -Diagnostics als unterbewertet, da das KGV mit 9,15 insgesamt 91 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör", der 100,21 beträgt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".