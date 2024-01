Co-Diagnostic Aktie: Ist das wirklich normal?

Die Stimmung der Anleger bezüglich -Diagnostics ist derzeit überwiegend positiv. In den letzten zwei Wochen gab es an neun Tagen positive Diskussionen, während an fünf Tagen negative Themen dominierten. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen im Fokus der Anleger. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor hat -Diagnostics im vergangenen Jahr eine Rendite von -54,94 Prozent erzielt, was 78,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 16,63 Prozent, und -Diagnostics liegt aktuell 71,57 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Dividendenrendite der Aktie von -Diagnostics beträgt derzeit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt, was zu einer geringeren Rendite von 89,1 Prozentpunkten führt. Aufgrund dessen wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass -Diagnostics als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und bewertet diese auf einer Skala von 0 bis 100. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 38,03 (Neutral), und der RSI25 für 25 Tage liegt bei 38,46 (ebenfalls Neutral). Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.