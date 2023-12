Co-Diagnostic Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse zur Beurteilung des Überkaufs oder Überverkaufs eines Wertpapiers verwendet. Für -Diagnostics wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 68,42 Punkten, was darauf hinweist, dass -Diagnostics weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls, dass -Diagnostics weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt. Insgesamt erhält das -Diagnostics-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass -Diagnostics mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,15 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 96,3 in der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Daher wird der Titel als unterbewertet eingestuft und als "Gut"-Empfehlung bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Indikator und zeigt, dass die sozialen Medien vor allem negative Meinungen zu -Diagnostics veröffentlicht haben. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt besonders mit negativen Themen rund um -Diagnostics, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung zeigt hingegen, dass -Diagnostics von Analysten aktuell mit "Gut" bewertet wird. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 421,74 Prozent hin, was zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier führt. Insgesamt erhält -Diagnostics eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.