CoStar: Das wahre Kursziel von 79,22 EUR

Nach Ansicht der Analysten ist die Aktie von CoStar aktuell unterbewertet. Das Kursziel liegt bei 79,22 EUR und somit um -0,43% über dem aktuellen Wert.

• CoStar hat am 23.06.2023 einen Anstieg von +0,41% verzeichnet

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,20

Der gestrige Handelstag brachte eine positive Entwicklung für CoStar mit einem Plus von +0,41%. In den letzten fünf Handelstagen gab es sogar einen Aufwärtstrend in Höhe von +3,10%, was auf eine optimistische Stimmung im Markt schließen lässt.

Obwohl nicht alle Bankanalysten damit gerechnet hatten, dass sich die Aktie so positiv entwickeln würde wie jetzt geschehen ist, bleibt das mittelfristige Kursziel laut Durchschnittswert der Analysten weiterhin bei 79,22 EUR – ein Potenzial für Investoren in Höhe von -0,43%.

Aktuell empfehlen sechs Analysten den Kauf der Aktie und...