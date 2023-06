CoStar: Zielkurs von 80,26 EUR

Die Aktie von CoStar ist laut Analysten aktuell unterbewertet. Das Kursziel liegt bei 80,26 EUR (+8,34% vom aktuellen Preis).

• Am 01.06.2023 stieg der Kurs um +0,42%

• Das Guru-Rating von CoStar bleibt unverändert mit einem Wert von 4,20.

Gestern konnte CoStar am Finanzmarkt ein Plus von +0,42% verzeichnen und in den vergangenen fünf Handelstagen eine beachtliche Steigerung von +2,85%. Der Markt hat also Grund zur positiven Stimmung.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie wird im Durchschnitt der Bankanalysten auf 80,26€ prognostiziert. Damit könnte sie Investoren einen Gewinn von +8,34% bescheren. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung trotz des jüngsten Aufwärtstrends.

Von insgesamt 15 Experteneinschätzungen sind sechs optimistisch und empfehlen einen Kauf der Aktie; weitere sechs haben das Rating...