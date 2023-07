CoStar: Potenzial von -2,60% - Kursziel bei 76,87 EUR

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie von CoStar einen Anstieg von +0,17 % verzeichnen. In der letzten Woche belief sich das Plus auf insgesamt +2,20 %. Der Markt ist derzeit in einer optimistischen Stimmung.

Laut Bankanalysten hat die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 76,87 EUR. Sollten sie Recht behalten, würde dies für Investoren eine Rendite von -2,60 % bedeuten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung und empfehlen den Kauf der Aktie mit einem Guru-Rating zwischen “Kauf” und “Halten”.

Aktuell sind sechs Analysten der Meinung, dass es sich um einen starken Kauf handelt und sechs weitere bewerten sie als positiv aber nicht euphorisch (“Kauf”). Drei Experten halten sich neutral (“halten”), was bedeutet dass rund 80% aller Bewertungen zumindest noch optimistisch ausfallen.

Zusammenfassend kann man...