CoStar: Potenzial von +23,19% - Kursziel 93,30 EUR

Die Aktie von CoStar hat in den vergangenen fünf Handelstagen um +3,38% zugelegt. Gestern legte sie allein um +4,00% zu. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und in Zukunft noch einiges an Kurspotenzial bietet.

• CoStar: Am 05.10.2023 mit +4,00%

• Das Kursziel von CoStar liegt bei 93,30 EUR

• Guru-Rating von CoStar bleibt das selbe mit 4,19

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für CoStar bei 93,30 EUR – ein Anstieg um weitere +23,19%. Obwohl sechs Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und sieben weitere als Kauf einschätzen – insgesamt also mehr als 81 Prozent aller Analysten -, teilen nicht alle diese Einschätzung.

Dennoch bleibt das Guru-Rating des Unternehmens unverändert bei einem Wert von 4,19.