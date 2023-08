CoStar: Potenzial von +22,60% - Kursziel bei 89,78 EUR

Die Aktie von CoStar hat in den letzten fünf Handelstagen um -1,70% an Wert verloren. Gestern lag die Kursentwicklung bei weiteren -1,77%. Die Stimmung am Markt scheint derzeit pessimistisch zu sein.

Dennoch liegt das mittelfristige Kursziel für die CoStar-Aktie laut Bankanalysten bei 89,78 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +22,60%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung und einige teilen diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der jüngsten Vergangenheit nicht.

Aktuell empfehlen allerdings immer noch 81,25% aller Analysten einen Kauf der Aktie (6 starke Kaufempfehlungen und 7 Kaufempfehlungen). Nur wenige Experten (3) stuften die Aktie als “halten” ein. Das Guru-Rating bleibt stabil mit einer Bewertung von 4,19.

