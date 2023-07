CoStar: Potenzial für Kursanstieg laut Analysten - 81,68 EUR als mögliches Kursziel

Die CoStar-Aktie wird derzeit von Experten als unterbewertet angesehen und bietet potenzielles Wachstumspotenzial bis zu +0,48% des aktuellen Aktienkurses.

• CoStar legte am 18.07.2023 um +0,68% zu

• Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 81,68 EUR

• Guru-Rating von CoStar bleibt mit 4,12 bestehen

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von CoStar ein Plus von +0,68%. In den letzten fünf Tagen stieg der Wert der Aktie somit um insgesamt +3,04%, was auf eine positive Stimmung im Markt hindeutet.

Das Durchschnittskursziel für die mittelfristige Zukunft beträgt dabei konkret 81,68 EUR. Dies entspricht einer möglichen Rendite von weiteren +0,48%, falls sich das Unternehmen entsprechend entwickelt.

Ein Teil der Analystengemeinschaft sieht dies auch so und empfiehlt einen Kauf (6 Empfehlungen) oder zumindest ein Halten (2...