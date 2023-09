CoStar: Mittelfristiges Kursziel bei 91,30 EUR

Die Aktie von CoStar hat in den letzten fünf Handelstagen eine neutrale Kursentwicklung hingelegt. Am gestrigen Tag betrug die Veränderung -0,19%, was zu einem Wochenverlust von -0,81% führte.

Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie momentan unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +18,82% bietet. Das aktuelle Kursziel für CoStar liegt daher bei 91,30 EUR.

Von insgesamt 16 Analysten empfehlen 13 (81,25%) die Aktie zum Kauf oder halten sie zumindest für optimistisch. Drei Experten bewerten sie als neutral.

Das Guru-Rating bleibt mit einer Bewertung von 4,19 weiterhin positiv und unterstützt somit die Einschätzung der Bankanalysten.