CoStar: Mittelfristiges Kursziel bei 90,78 EUR

Am gestrigen Tag legte die Aktie von CoStar am Finanzmarkt um +0,71% zu. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte sie eine Gesamtperformance von +0,98% erzielen und zeigt sich damit in einer neutralen Entwicklung.

Das mittelfristige Kursziel für CoStar liegt derzeit bei 90,78 EUR. Laut Durchschnittseinschätzung der Bankanalysten bietet dies ein Kurspotenzial von +18,59%. Von insgesamt 16 Analysteneinschätzungen sind aktuell 13 positiv gestimmt (6x “starker Kauf”, 7x “Kauf”) und nur drei halten die Aktie (“halten”).

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,19 unverändert.