CoStar: Kursziel von 83,00 EUR laut Analysten nicht angemessen

Die Aktie von CoStar konnte gestern am Finanzmarkt keine positive Performance erzielen und verzeichnete eine Kursentwicklung von -8,08%. In den vergangenen fünf Handelstagen liegt das Ergebnis bei -6,47%, was auf eine derzeit pessimistische Stimmung im Markt hindeutet. Die Meinungen der Bankanalysten sind jedoch geteilt.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel von CoStar bei 83,00 EUR und zeigt ein potentielles Wachstum um +8,64%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten negativen Entwicklung. Von insgesamt 16 Analysten empfehlen sechs die Aktie als starken Kauf und sieben als Kauf. Zwei Experten geben die Bewertung “halten” ab, nur einer rät zum Verkauf.

Das bedeutet einen Anteil an optimistischen Analysteneinschätzungen in Höhe von +81,25%. Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating”,...