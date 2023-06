CoStar: Kursziel von 80,65 EUR laut Analysten nicht erreicht

Die Aktie von CoStar wird derzeit von Bankanalysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 80,65 EUR und würde somit einen Anstieg um +5,50% bedeuten.

• CoStar verzeichnet am 02.06.2023 eine positive Entwicklung um +2,70%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,20

• Optimistische Einschätzung von +80% der Analysten

Am vergangenen Handelstag konnte die Aktie von CoStar ein Plus von +2,70% verbuchen und in den letzten fünf Tagen insgesamt um +4,32% zulegen. Eine Entwicklung, die positiv aufgenommen wurde und darauf hindeutet, dass der Markt momentan optimistisch gestimmt ist.

Das Kursziel für CoStar beträgt aktuell 80,65 EUR und gibt Investoren damit eine Möglichkeit auf einen potentiellen Gewinnanstieg von +5,50%. Obwohl sechs Analysten die Aktie als “stark kaufenswert” bezeichnen und weitere sechs das...