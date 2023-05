CoStar mit Kursziel von 78,00 EUR - Analystenoptimismus um +12,98%

Die Aktie CoStar erfreut sich derzeit einer positiven Kursentwicklung. Gestern konnte ein Plus von +0,53% verzeichnet werden, und die vergangene Handelswoche summierte sich auf insgesamt +1,44%. Die Bankanalysten sind der Überzeugung, dass das wahre mittelfristige Kursziel jedoch bei 78,00 EUR liegt – was einem möglichen Potenzial von +12,98% entsprechen würde. Von den aktuell bewertenden Experten sehen 6 die Aktie als starken Kauf an und weitere 6 als optimistisch mit dem Rating “Kauf”. Die neutral eingestellten Experten belaufen sich auf lediglich 3. Zusammenfassend wird CoStar also sehr positiv gesehen: Der Anteil der optimistischen Analysten beläuft sich auf beachtliche +80%, wie auch das vorherige Guru-Rating (“Guru-Rating ALT”) zeigt.