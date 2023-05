CoStar: Kursziel bei 80,58 EUR

Die CoStar-Aktie scheint derzeit unterbewertet zu sein. Das mittelfristige Kursziel laut Bankanalysten beträgt 80,58 EUR mit einem Potenzial von +10,05%.

• Am 26.05.2023 stieg CoStars Aktienkurs um +1,25%

• Der Guru-Rating bleibt bei 4,20

• Ein schwacher Trend setzte sich in den letzten fünf Handelstagen fort und resultierte in -1,70%.

Auch wenn einige Analysten Zweifel an dieser Einschätzung haben – insgesamt sind sechs Experten der Meinung, dass die CoStar-Aktie ein starker Kauf ist. Weitere sechs setzen das Rating auf “Kauf”. Drei Analysten bewerten sie als “halten”.

Dementsprechend fallen mehr als +80% der Bewertungen positiv aus.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” hält einen Wert von 4,20.