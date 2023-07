CoStar: Kursziel bei 79,41 EUR

Die Aktie von CoStar ist nach Ansicht der Analysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 79,41 EUR und liegt damit um -2,53% unter dem aktuellen Preis.

• CoStar hat am 05.07.2023 ein Plus von +1,27% erzielt

• Die Aktie hat ein mittelfristiges Kursrisiko in Höhe von -2,53%

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +80%

Am vergangenen Tag verbuchte die CoStar-Aktie einen Anstieg um +1,27%. Über fünf Tage hinweg verzeichnete das Unternehmen jedoch einen Rückgang um -0,79%. Vor diesem Hintergrund scheint der Markt vorerst relativ neutral zu sein.

Obwohl einige Analysten eine andere Entwicklung erwarteten als die aktuelle Neutralität des Marktes zeigt sich eine klare Stimmungslage. Laut Durchschnittsbewertung aller Bankanalysten beläuft sich das mittelfristige Kursziel auf 79,41 EUR. Einigen Experten...