CoStar: Kurspotenzial von +8,75% auf 80,47 EUR

Die Aktie des US-amerikanischen Immobilien-Unternehmens CoStar wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Bei einem aktuellen Kurs von 73,94 EUR beträgt das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten bei durchschnittlichem Guru-Rating 80,47 EUR. Das entspricht einem möglichen Kurspotenzial von +8,75%.

• Am gestrigen Handelstag stieg die CoStar-Aktie um +1,00%

• Der fünftägige Trend liegt aktuell bei +0,98%

• Sechs Analysten empfehlen “starker Kauf”, sechs weitere “Kauf” und drei Experten halten sich neutral.

Die Aktie hat in den letzten fünf Tagen eine neutrale Entwicklung gezeigt und am gestrigen Tag um weitere +1% zugelegt. Die Stimmung am Markt ist insgesamt neutral. Dennoch gibt es klare Anzeichen für ein großes Potenzial in dieser Aktie.

Laut den Einschätzungen der Bankanalysten haben Investoren mit dem...